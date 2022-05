(Di martedì 24 maggio 2022) Nuovo round dioggi in Usa in vista delle elezioni di Midterm che a novembre rinnoveranno l'intera Camera e un terzo del Senato. Si vota in, Alabama, Texas, Arkansas e in Minnesota. ...

Nuovo round dioggi inin vista delle elezioni di Midterm che a novembre rinnoveranno l'intera Camera e un terzo del Senato. Si vota in Georgia, Alabama, Texas, Arkansas e in Minnesota. Tutti gli occhi ......che bisognava fermare mediante la costruzione del suo famigerato muro al confine sud degli. L'... Vance, vincitore allerepubblicane in Ohio per il Senato nell'elezione di novembre grazie in ... Usa: primarie in 5 Stati, duello Pence-Trump in Georgia - Nord America Nuovo round di primarie oggi in Usa in vista delle elezioni di Midterm che a novembre rinnoveranno l'intera Camera e un terzo del Senato. Si vota in Georgia, Alabama, Texas, Arkansas e in Minnesota. ( ...Usa: ok a terza dose Pfizer per bimbi tra 5 ... è raccomandata almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario effettuato con due dosi. La scelta è stata presa a seguito di una riunione ...