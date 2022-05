Usa-Cina tensione su Taiwan | Biden | “Ambiguità strategica non è cambiata”

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – La politica statunitense diversonon è. Lo ha chiarito il presidente americano Joe, a margine del vertice Quad (Stati Uniti, India, Australia, Giappone) a Tokyo. Alla domanda se quella politica sia morta,ha replicato con un secco ‘no’. E alla richiesta di maggiori dettagli ha opposto un nuovo ‘no’. Quindi, un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti manderanno truppe ain caso di invasione cinese. “La politica non èaffatto – ha chiarito – L’ho detto quando ho parlato ieri”. E ieri il presidente Usa aveva detto “sì” a un coinvolgimento militare americano come risposta a un’eventuale aggressione di Pechino a. “E’ l’impegno che abbiamo preso”, ...

Lo ha detto il presidente americana Joe Biden a Tokyo, all'indomani delle affermazioni secondo cui gliinterverranno militarmente se latenterà di prendere Taipei con la forza. Biden ha ...A Tokyo s'incontrano i leader del Quad, il presidenteJoe Biden, il primo ministro del Giappone ...focalizzarsi più sull'invasione russa dell'Ucraina e sulla crescente influenza dellanell'...Con una nota notturna, l’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, ha rincarato che sono gli Usa a giocare con il fuoco usando la “carta Taiwan” per contenere la Cina, mettendo in guardia ...(Adnkronos) – La politica statunitense di ambiguità strategica verso Taiwan non è cambiata. Lo ha chiarito il presidente americano Joe Biden, a margine del vertice Quad (Stati Uniti, India, Australia, ...