Ungheria, Viktor Orbán dichiara lo stato di emergenza per la guerra: scatterà da mercoledì (Di martedì 24 maggio 2022) Dalla mezzanotte di mercoledì in Ungheria scatterà lo stato di emergenza per la guerra. Nel giorno in cui si è insediato il nuovo governo, il premier Viktor Orbán ha annunciato misure straordinarie per contrastare quella che descrive come una “minaccia costante” per il Paese, sia per la “sicurezza fisica” che per quella “energetica e finanziaria”. L’annuncio è stato dato dal primo ministro con un videomessaggio su Facebook nel quale ha ribadito che l’Ungheria deve “stare lontana da questa guerra” e “proteggere la sicurezza finanziaria” delle famiglie. “Il governo sta esercitando il suo diritto ai sensi della Legge fondamentale di dichiarare la legge marziale oggi a mezzanotte. Come lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Dalla mezzanotte diinlodiper la. Nel giorno in cui si è insediato il nuovo governo, il premierha annunciato misure straordinarie per contrastare quella che descrive come una “minaccia costante” per il Paese, sia per la “sicurezza fisica” che per quella “energetica e finanziaria”. L’annuncio èdato dal primo ministro con un videomessaggio su Facebook nel quale ha ribadito che l’deve “stare lontana da questa” e “proteggere la sicurezza finanziaria” delle famiglie. “Il governo sta esercitando il suo diritto ai sensi della Legge fondamentale dire la legge marziale oggi a mezzanotte. Come lo ...

Advertising

ultimora_pol : #Ungheria Il Primo Ministro Viktor Orbán ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese, motivando questa decisione… - anna_kouadio : RT @Libero_official: L'#Ungheria dichiara lo stato d'emergenza per la guerra in Ucraina: che cosa significa e cosa prevede questo passo ht… - Libero_official : L'#Ungheria dichiara lo stato d'emergenza per la guerra in Ucraina: che cosa significa e cosa prevede questo passo… - smilypapiking : RT @putino: L'Ungheria dichiara lo stato di emergenza. Il primo ministro Viktor Orban ha spiegato la sua introduzione con la necessità di d… - Rossano51892522 : RT @dariodangelo91: Viktor #Orban ha dichiarato lo stato di emergenza in #Ungheria. Il nuovo strumento, approvato dal Parlamento martedì, e… -