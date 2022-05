Una Vita, anticipazioni 25 maggio: il ristorante sta per essere inaugurato grazie a José. Il Dominguez riceve una lettera confortante (Di martedì 24 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 25 maggio: eccoci agli spoiler della puntata di domani. Cosa accadrà? Una Vita, anticipazioni 25 maggio: I nuovi gestori del ristorante fanno una richiesta a José Il “Nuovo Secolo XX” sta per essere riaperto con una nuova gestione e viene chiesto a José di assaggiare alcune pietanze che hanno preparato passato sotto la loro gestione, e il marito di Bellita le approva. Il ristorante è pronto per essere inaugurato! Tensione alle stelle tra Servante e Fabiana Se un’attività commerciale di Acacias sembra destinata a riprendere per il meglio, un’altra è in forte crisi. Parliamo della pensione gestita da Fabiana e Servante, che continuano a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 maggio 2022) Una25: eccoci agli spoiler della puntata di domani. Cosa accadrà? Una25: I nuovi gestori delfanno una richiesta aIl “Nuovo Secolo XX” sta perriaperto con una nuova gestione e viene chiesto adi assaggiare alcune pietanze che hanno preparato passato sotto la loro gestione, e il marito di Bellita le approva. Ilè pronto per! Tensione alle stelle tra Servante e Fabiana Se un’attività commerciale di Acacias sembra destinata a riprendere per il meglio, un’altra è in forte crisi. Parliamo della pensione gestita da Fabiana e Servante, che continuano a ...

