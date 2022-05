“Una ragazzina!”. Sonia Bruganelli mostra il risultato della blefaroplastica (Di martedì 24 maggio 2022) Sonia Bruganelli blefaroplastica, la moglie di Bonolis mostra il risultato del ritocchino chirurgico fatto una decina di giorni fa. L’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, ha deciso di rifare il look del suo bellissimo sguardo. Una decina di giorni fa Sonia Bruganelli si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica e ha parlato apertamente ai suoi quasi ottocentomila follower. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno commentato e chiesto informazioni sul perché ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica. Sonia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022), la moglie di Bonolisildel ritocchino chirurgico fatto una decina di giorni fa. L’opinionistasesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, ha deciso di rifare il look del suo bellissimo sguardo. Una decina di giorni fasi è sottoposta a un intervento die ha parlato apertamente ai suoi quasi ottocentomila follower. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno commentato e chiesto informazioni sul perché ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica....

