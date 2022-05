Una gondola al FuoriSalone, l’installazione che non potete perdere (Di martedì 24 maggio 2022) FuoriSalone delle meraviglie: ogni anno l’appuntamento con questa manifestazione regala dei veri e propri spettacoli da non pedere, rendendo la città come un gigantesco luogo all’avanguardia, un po’ magico e bellissimo. E, in occasione della nuova edizione della Milano Design Week e del FuoriSalone, ci sarà anche un pezzo della tradizione di Venezia a incantare i visitatori. L’appuntamento è dal 6 al 13 giugno presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, all’interno del Cortile d’Onore: lì si potrà ammirare una gondola, l’installazione che non si può perdere. La gondola al FuoriSalone, di che cosa si tratta Una gondola poetica e bellissima, realizzata da Marco Nereo Rotelli approda alla Milano Design Week. Il concept di arte ... Leggi su dilei (Di martedì 24 maggio 2022)delle meraviglie: ogni anno l’appuntamento con questa manifestazione regala dei veri e propri spettacoli da non pedere, rendendo la città come un gigantesco luogo all’avanguardia, un po’ magico e bellissimo. E, in occasione della nuova edizione della Milano Design Week e del, ci sarà anche un pezzo della tradizione di Venezia a incantare i visitatori. L’appuntamento è dal 6 al 13 giugno presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, all’interno del Cortile d’Onore: lì si potrà ammirare unache non si può. Laal, di che cosa si tratta Unapoetica e bellissima, realizzata da Marco Nereo Rotelli approda alla Milano Design Week. Il concept di arte ...

