Un vero cristiano non può essere vegetariano Franco Maria Ricci insegna

"I grandi monoteismi sono religioni bibliofile". Franco Maria Ricci, superbo editore e sommo esteta, non si è mai proposto come teologo. Eppure. Eppure fra gli editoriali della rivista "FMR", scelti e raccolti da Stefano Salis in "Farfalle agli antipodi" (Edizioni Henry Beyle), trovo questa religiosa illuminazione. Avendolo conosciuto la cosa non mi sorprende più di tanto: Ricci abbinava al culto del libro il culto cristiano (era cattolico praticante). Ma certamente la devozione non era l'elemento più visibile della sua personalità. Eppure. Eppure a pagina 31 ricorda qualcosa che non si ricorda mai abbastanza: Gesù durante l'Ultima Cena mangiò agnello. Questa è teologia cruciale: se Dio incarnato mangia carne, gli uomini, chiamati a imitarlo, devono mangiare carne. Un cristiano non può essere vegetariano.

