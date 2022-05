Un posto al sole, anticipazioni 24 maggio: Rossella perde la testa (Di martedì 24 maggio 2022) Rossella Graziani animerà la puntata di Un posto al sole di oggi, martedì 24 maggio. La ragazza, dopo essersi riconciliata con Riccardo, era convinta che non ci sarebbero più stati problemi tra loro e che sarebbero stati finalmente felici, dopo le ultime incomprensioni legate alla sua gelosia nei confronti di Virginia. Crovi, però, oppresso dai sensi di colpa, ha confessato alla ragazza di averla tradita con la sua ex moglie e lei ha deciso di troncare definitivamente il loro legame. Rossella è tornata a casa in lacrime, dove Silvia ha provato a confortarla, decidendo anche di annullare la sua partenza con Giancarlo per Bari. Le anticipazioni odierne della soap opera partenopea rivelano che la giovane dottoressa si imbatterà in ospedale nella sua rivale e tra loro ci sarà un ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 24 maggio 2022)Graziani animerà la puntata di Unaldi oggi, martedì 24. La ragazza, dopo essersi riconciliata con Riccardo, era convinta che non ci sarebbero più stati problemi tra loro e che sarebbero stati finalmente felici, dopo le ultime incomprensioni legate alla sua gelosia nei confronti di Virginia. Crovi, però, oppresso dai sensi di colpa, ha confessato alla ragazza di averla tradita con la sua ex moglie e lei ha deciso di troncare definitivamente il loro legame.è tornata a casa in lacrime, dove Silvia ha provato a confortarla, decidendo anche di annullare la sua partenza con Giancarlo per Bari. Leodierne della soap opera partenopea rivelano che la giovane dottoressa si imbatterà in ospedale nella sua rivale e tra loro ci sarà un ...

Advertising

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per voi c… - RaiTre : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per voi c… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 24 Maggio 2022 - puppy72 : @Pezzadazienda Guardi, non si preoccupi, abbiamo un posto privilegiato Proprio per lei. Sui tetti d'estate Col sole… -