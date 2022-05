Un Posto al Sole, anticipazioni 24 Maggio 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Questa sera, alle 20.45 su Rai Tre, andrà in onda una puntata inedita della soap opera partenopea “Un Posto al Sole”. Scopriamo cosa succederà Si rinnova stasera, alle 20.45 su Rai Tre, l’appuntamento quotidiano con la soap opera partenopea “Un Posto al Sole”. Dalle anticipazioni circolanti sul web, scopriamo che la protagonista assoluta della puntata sarà Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale dopo un duro scontro con Virginia (Desirèe Noferini) subirà un’aspra ramanzina da parte di Ornella (Marina Giulia Cavalli). La giovane dottoressa, che intanto continua a sfuggire ad un confronto con Riccardo (Mauro Rwecanati) denota, a ben guardare, una condizione psicologica che potrebbe mettere seriamente a rischio la sua concentrazione sul lavoro. Nel frattempo, a Palazzo Paladini Manuela e ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) Questa sera, alle 20.45 su Rai Tre, andrà in onda una puntata inedita della soap opera partenopea “Unal”. Scopriamo cosa succederà Si rinnova stasera, alle 20.45 su Rai Tre, l’appuntamento quotidiano con la soap opera partenopea “Unal”. Dallecircolanti sul web, scopriamo che la protagonista assoluta della puntata sarà Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale dopo un duro scontro con Virginia (Desirèe Noferini) subirà un’aspra ramanzina da parte di Ornella (Marina Giulia Cavalli). La giovane dottoressa, che intanto continua a sfuggire ad un confronto con Riccardo (Mauro Rwecanati) denota, a ben guardare, una condizione psicologica che potrebbe mettere seriamente a rischio la sua concentrazione sul lavoro. Nel frattempo, a Palazzo Paladini Manuela e ...

Advertising

THypomeno : @ProfCampagna Sei troppo prevedibile e banale. Per il tuo posto al sole devi fare di meglio. Forza e leccaggio. - mkmonteverdi : @mary5768 non avrebbe messo in ombra gli sposi nel loro giorno,anzi sarebbe stata un raggio di sole!avrebbe fatto p… - ParliamoDiNews : Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2022: Niko in crisi a causa di Micaela e Manuela! Ecco perché...… - O0O0O000O0O0 : Mai più questioni private. Solo cose alla luce del sole d'ora in avanti. Purtroppo nel posto in cui vivo sono tutti… - zazoomblog : “Un Posto al Sole” nuovo amore nella soap opera: colpo di scena - #Posto #Sole” #nuovo #amore #nella… -