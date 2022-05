Un jackpot da 209 milioni di euro: il SuperEnalotto a un passo dal record (Di martedì 24 maggio 2022) Nei primi 4 mesi del 2022 la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar ha superato i 543 milioni di euro, con un 3% in più rispetto ai 527 milioni del primo quadrimestre dello scorso anno. Nel 2021 il SuperEnalotto ha raccolto 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% di somme giocate rispetto all’anno precedente Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 24 maggio 2022) Nei primi 4 mesi del 2022 la raccolta die SuperStar ha superato i 543di, con un 3% in più rispetto ai 527del primo quadrimestre dello scorso anno. Nel 2021 ilha raccolto 1,5 miliardi di, con un aumento del 36% di somme giocate rispetto all’anno precedente

Advertising

tempoweb : SuperEnalotto, martedì 24 maggio in palio il jackpot record #superenalotto #estrazione #jackpot #iltempoquotidiano… - AgiproNews : SuperEnalotto, un anno senza '6': il Jackpot a un passo dal record della storia del gioco, domani in palio 209 mili… - fisco24_info : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record: (Adnkronos) - In palio 209 milioni di euro… - zazoomblog : SuperEnalotto il jackpot ad un passo dal recod: domani in palio 209 milioni di euro - #SuperEnalotto #jackpot… - CorriereCitta : SuperEnalotto, il jackpot ad un passo dal recod: domani in palio 209 milioni di euro -