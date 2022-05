Un caso Gelmini dentro Forza Italia ma Tajani frena: 'Nessuna punizione' (Di martedì 24 maggio 2022) Ha lasciato una profonda ferita nel partito l'offensiva del ministro contro il leader Berlusconi, sulle ambiguità ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) Ha lasciato una profonda ferita nel partito l'offensiva del ministro contro il leader Berlusconi, sulle ambiguità ...

Advertising

marco_disca : RT @ilgiornale: Mariastella #Gelmini sempre più isolata. Il centrodestra si compatta in difesa di #Berlusconi. - ilgiornale : Mariastella #Gelmini sempre più isolata. Il centrodestra si compatta in difesa di #Berlusconi. - MariellaLoi : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone. Attacco Ue su casa e catasto. Guerra in Ucraina, analisi. Caso Gelmini in Fi.… - buronjek : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone. Attacco Ue su casa e catasto. Guerra in Ucraina, analisi. Caso Gelmini in Fi.… - Ile2S : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone. Attacco Ue su casa e catasto. Guerra in Ucraina, analisi. Caso Gelmini in Fi.… -