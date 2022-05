Ultime Notizie – Usa-Cina tensione su Taiwan, Biden: “Ambiguità strategica non è cambiata” (Di martedì 24 maggio 2022) La politica statunitense di Ambiguità strategica verso Taiwan non è cambiata. Lo ha chiarito il presidente americano Joe Biden, a margine del vertice Quad (Stati Uniti, India, Australia, Giappone) a Tokyo. Alla domanda se quella politica sia morta, Biden ha replicato con un secco ‘no’. E alla richiesta di maggiori dettagli ha opposto un nuovo ‘no’. Quindi, un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti manderanno truppe a Taiwan in caso di invasione cinese. “La politica non è cambiata affatto – ha chiarito – L’ho detto quando ho parlato ieri”. E ieri il presidente Usa aveva detto “sì” a un coinvolgimento militare americano come risposta a un’eventuale aggressione di Pechino a Taiwan. “E’ l’impegno che abbiamo preso”, aveva scandito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) La politica statunitense diversonon è. Lo ha chiarito il presidente americano Joe, a margine del vertice Quad (Stati Uniti, India, Australia, Giappone) a Tokyo. Alla domanda se quella politica sia morta,ha replicato con un secco ‘no’. E alla richiesta di maggiori dettagli ha opposto un nuovo ‘no’. Quindi, un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti manderanno truppe ain caso di invasione cinese. “La politica non èaffatto – ha chiarito – L’ho detto quando ho parlato ieri”. E ieri il presidente Usa aveva detto “sì” a un coinvolgimento militare americano come risposta a un’eventuale aggressione di Pechino a. “E’ l’impegno che abbiamo preso”, aveva scandito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - meteoredit : #24maggio In arrivo forti #temporali sulle regioni del nord Italia. ???? ??? Le ultime previsioni:… - volalibera1 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Lavrov: «chi vuole la sconfitta della Russia non conosce la storia». ??? #Biden: la #guerra in Uc… - News24_it : Ucraina ultime notizie. Lavrov: «chi vuole la sconfitta della Russia non conosce la storia» - Il Sole 24 ORE -