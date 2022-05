Ultime Notizie – Ucraina | Russia boccia piano pace Italia | “Basato su fake”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 24 maggio 2022) Laildidell’per l’su “”. “L’Occidente ha abbracciato il desiderio di creare ‘piani di’ che dovrebbero portare a una soluzione della crisi in. E andrebbe bene se si trattasse di avanzare opzioni che almeno in qualche modo tengano conto della realtà. Ma questo è solo un puro flusso di coscienza”, ha scritto Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev in un post su Telegram. Riferendosi sempre alledi stampa sulno in quattro fasi, Medvedev ha affermato che “si ha la sensazione che non sia stato preparato da diplomatici” e che siasu ...