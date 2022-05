Ultime Notizie – Taiwan, Cina a Usa: “Non potete impedire riunificazione” (Di martedì 24 maggio 2022) Cina-Usa, tensione su Taiwan. “Voglio ricordare alla parte Usa che nessuna forza, Stati Uniti compresi, può frenare lo sforzo del popolo cinese per riunificare la Nazione” replica il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a Joe Biden, insistendo che “esiste una sola Cina al mondo” e l’isola, di fatto indipendente ma che Pechino considera “ribelle”, fa “parte del territorio cinese”. E, ha aggiunto secondo la trascrizione di un briefing con la stampa diffusa dal dicastero, “nessuna forza, Usa compresi, può cambiare il destino delle forze per l’ ‘indipendenza di Taiwan’ che sono destinate a fallire”. Pechino accusa Washington di aver “rinnegato la promessa sulla questione di Taiwan” e lancia il suo monito: “Se gli Stati Uniti continueranno sulla strada sbagliata, ci saranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022)-Usa, tensione su. “Voglio ricordare alla parte Usa che nessuna forza, Stati Uniti compresi, può frenare lo sforzo del popolo cinese per riunificare la Nazione” replica il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a Joe Biden, insistendo che “esiste una solaal mondo” e l’isola, di fatto indipendente ma che Pechino considera “ribelle”, fa “parte del territorio cinese”. E, ha aggiunto secondo la trascrizione di un briefing con la stampa diffusa dal dicastero, “nessuna forza, Usa compresi, può cambiare il destino delle forze per l’ ‘indipendenza di’ che sono destinate a fallire”. Pechino accusa Washington di aver “rinnegato la promessa sulla questione di” e lancia il suo monito: “Se gli Stati Uniti continueranno sulla strada sbagliata, ci saranno ...

