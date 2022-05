Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in conflitto in Ucraina in apertura qualsiasi piano di pace che non prevede la sovranità l’integrità territoriale non è un piano sostenibile l’ho detto ieri la prima viceministro degli Esteri Di chi è la Russia ha ucciso almeno 4600 civili in Ucraina dal 24 febbraio inclusi 232 bambina riferito invece la procuratrice generale sottolineando che il bilancio non tiene conto dei dati dei territori occupati dai russi e si è concluso ieri sera Palazzo Chigi l’incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi è il primo ministro della Repubblica di Bulgaria petkov i due sono rimasti a quello per circa un’ora secondo quanto riferito dal premier bulgaro in un breve incontro con la stampa fa i temi toccati quelli relativi alle problematiche sulla ...