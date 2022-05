Ultime Notizie – Roland Garros 2022, Sonego supera primo turno: risultati degli italiani (Di martedì 24 maggio 2022) Esordio vincente per Lorenzo Sonego al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, al primo turno supera il tedesco Peter Gojowczyk, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un’ora e 46 minuti. Nel primo turno del singolare femminile sconfitta Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 55 del mondo, cede alla romena Irina Camelia Begu, numero 63 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (10-5) dopo due ore e nove minuti. K.o. anche Lucia Bronzetti. La numero 73 del mondo viene battuta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e nove minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Esordio vincente per Lorenzoal, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, alil tedesco Peter Gojowczyk, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un’ora e 46 minuti. Neldel singolare femminile sconfitta Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 55 del mondo, cede alla romena Irina Camelia Begu, numero 63 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (10-5) dopo due ore e nove minuti. K.o. anche Lucia Bronzetti. La numero 73 del mondo viene battuta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e nove minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

