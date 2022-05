Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, Renzi lancia raccolta firme per abolirlo (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 15 giugno Italia Viva raccoglierà le firme per abolire il Reddito di cittadinanza. In un post sui social Matteo Renzi scrive: “Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. “Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Viva lancia una raccolta firme per togliere il Reddito di cittadinanza ai poveri. I milionari non si toccano, ma chi prende 700 euro al mese va stangato. Il solito Robin Hood al contrario. Il neo-rinascimento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 15 giugno Italia Viva raccoglierà leper abolire ildi. In un post sui social Matteoscrive: “Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. “Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Vivaunaper togliere ildiai poveri. I milionari non si toccano, ma chi prende 700 euro al mese va stangato. Il solito Robin Hood al contrario. Il neo-rinascimento ...

