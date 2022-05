Ultime Notizie – Covid, “in autunno vaccino aggiornato e richiamo generalizzato” (Di martedì 24 maggio 2022) Sulle vaccinazioni anti-Covid “dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all’autunno, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad un richiamo che penso debba essere generalizzo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Sulle vaccinazioni anti-“dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all’, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad unche penso debba essere generalizzo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - infoitinterno : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, operaio 34enne morto al porto di Marghera - corgiallorosso : Fiumicino, la #Roma è partita per Tirana - Profilo3Marco : RT @agorarai: Ci siamo collegati con @ilario82 a Mykolaiv, per le ultime notizie dall'Ucraina #agorarai #24maggio - aledg1900 : @MattiDDribblare C’è troppo @fbmaarket in queste ultime notizie -