UFFICIALE | La WWE torna in Arabia Saudita con l’evento Crown Jewel

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 24 maggio 2022) Negli ultimi due anni la WWE ha sviluppato una forte collaborazione con l’. Le superstar della federazione sono molto apprezzate in quel Paese e questo è uno dei tanti motivi per cui Vince McMahon e co. continuano are lì. Il lucroso accordo decennale è un’altra ottima ragione. Si ri! La WWE ha annunciato ieri sera a Raw che il 5 novembre 2022 si dirigerà a Riyadh, in, per un’altra edizione delannuale: “BREAKING: Le leggende risorgeranno ancora una volta a @WWE#sabato 5 novembre”. A novembre sarà la seconda volta che la compagnia si recherà in terra araba per un premium live event. Il 19 febbraio scorso, infatti, la WWE ...