Ue vicina a embargo su petrolio russo Ma gli effetti su Mosca saranno a lungo termine

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – L’Uea varare il piano disu, come riportato dall’Agi. Ue,L’Ue si ava formulare un accordo riguardante l’al. Le importazioni dunque potrebbero essere sospese, come dichiara il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck all’emittente televisiva ZDF. Habeck ha dichiarato che “ci sarà una svolta nel giro di pochi giorni”. Ma ha anche aggiunto che glisulla Russia non si vedranno subito, perché l’aumento sui mercati mondiale del prezzo del greggio permetterà adi ottenere incassi più consistenti, pur vendendo volumi inferiori di ‘oro nero’. Gli Usa inviano a ...