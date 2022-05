Ue | rischi raccolto | 25mln tonnellate grano lascino Ucraina

Advertising

Agenzia ANSA

... ha detto, sottolineando che "l'obiettivo" di export di grano da raggiungere è "un minimo di 3 milioni di tonnellate al mese, idealmente 4" per "garantire spazio sufficiente per il prossimo".... ha detto, sottolineando che "l'obiettivo" di export di grano da raggiungere è "un minimo di 3 milioni di tonnellate al mese, idealmente 4" per "garantire spazio sufficiente per il prossimo". Il primo treno con un carico di grano ucraino arrivato in Lituania Il primo treno merci con un carico del cereale è arrivato in Lituania attraverso la Polonia. La Cina prende posizione: "Serve un corridoio verde". Accuse alla Russia: "Ruba il grano di Kiev". Cresce l ...BRUXELLES - "20-25 milioni di tonnellate di grano devono lasciare l'Ucraina in meno di 3 mesi. Per il prossimo raccolto sono previste altre 50 milioni di tonnellate di cereali, ma c'è spazio solo per ...