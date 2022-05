Ue, Orban a Michel: «Senza garanzie sui fondi, niente embargo al petrolio russo». Bruxelles: «Basta rinvii» (Di martedì 24 maggio 2022) Se non riceverà informazioni sui finanziamenti utili a liberarsi del petrolio russo, l’Ungheria non parteciperà alla discussione dell’embargo proposto dall’Ue, che si terrà al vertice dei leader europei della prossima settimana. A rivelarlo è il Financial Times, che ha preso visione di una lettera che il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato al presidente del Consiglio Ue Charles Michel. A rispondergli indirettamente il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che invita a non indugiare ulteriormente sul sesto pacchetto di sanzioni comunitarie: «Se si pensa all’embargo sul petrolio si consideri che prima della guerra il 62 per cento dell’export della Russia verso l’Ue era composto da idrocarburi. Si tratta della principale fonte di finanziamento della guerra ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Se non riceverà informazioni sui finanziamenti utili a liberarsi del, l’Ungheria non parteciperà alla discussione dell’proposto dall’Ue, che si terrà al vertice dei leader europei della prossima settimana. A rivelarlo è il Financial Times, che ha preso visione di una lettera che il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato al presidente del Consiglio Ue Charles. A rispondergli indirettamente il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che invita a non indugiare ulteriormente sul sesto pacchetto di sanzioni comunitarie: «Se si pensa all’sulsi consideri che prima della guerra il 62 per cento dell’export della Russia verso l’Ue era composto da idrocarburi. Si tratta della principale fonte di finanziamento della guerra ...

Advertising

Mariate48641882 : RT @davcarretta: Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedergli di non discutere dell'embargo… - LeoVenez : RT @davcarretta: Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedergli di non discutere dell'embargo… - caselli_s : RT @davcarretta: Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedergli di non discutere dell'embargo… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedergli di non discutere dell'embargo… - agenzia_nova : #Orban scrive a #Michel: “Al Consiglio Ue non si parlerà di embargo al petrolio russo” -