Ue | Italia al penultimo posto per laureati tra i 25 e i 34 anni | solo la Romania fa peggio – I dati Eurostat

Un nuovo report di Eurostat analizza l'avanzamento dell'istruzione terziaria (università o equivalente) nei Paesi membri dell'Unione Europea. Secondo i dati raccolti, nel 2021 il 41 per cento della popolazione europea di età compresa tra i 24 e i 34 anni aveva conseguito almeno una laurea. Le donne, con un tasso di crescita in continuo aumento, superano di molto gli uomini nel completamento degli studi: 47 per cento contro 36 per cento. L'Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, è al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi, Lussemburgo e Irlanda, che registrano rispettivamente il 63 e il 62 per cento.

