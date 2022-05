(Di martedì 24 maggio 2022) "Noi non siamo marchi commerciali siamo dei marchi di prodotti certificati e sotto un marchio così c'è una attività di verifica, controllo e rispetto di regole rigoroso non possiamo essere giudicati ...

Affaritaliani : Ue, Berni: su indicazioni geografiche decidano Paesi interessati -

Agenzia askanews

Il direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano Dop, Stefano, è critico con l'Europa sullegeografiche. In occasione dell'Assemblea generale del consorzio alla fiera ......promo pubblicitari e a rivedere la struttura marketing interna - ha sottolineato Stefano, ... non ha nascosto le preoccupazioni per l'ipotizzata norma europea sulleGeografica, ... Ue, Berni: su indicazioni geografiche decidano Paesi interessati Milano, 24 mag. (askanews) - 'Noi non siamo marchi commerciali siamo dei marchi di prodotti certificati e sotto un marchio così c'è una attività ...Allora lasciate a noi fare le regole a tutela dei consumatori, non mescolateci con marchi commerciali che hanno regole diverse".Il direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano Dop, ...