Ucraina, Von Der Leyen “Dall'Ue 10 mld per l'assistenza finanziaria” (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Ucraina deve vincere questa guerra. L'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al World Economic Forum a Davos.“Per la prima volta nella nostra storia, l'Unione europea fornisce aiuti militari a un paese sotto attacco. Le nostre sanzioni stanno prosciugando l'economia russa e la macchina da guerra del Cremlino – ha proseguito -. I nostri Stati membri si prendono cura di sei milioni di rifugiati ucraini e di otto milioni di sfollati interni. Parallelamente l'Ucraina ha bisogno di un sostegno diretto al bilancio per mantenere l'economia in funzione: pensioni, stipendi, servizi di base. Abbiamo proposto ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'deve vincere questa guerra. L'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, nel suo intervento al World Economic Forum a Davos.“Per la prima volta nella nostra storia, l'Unione europea fornisce aiuti militari a un paese sotto attacco. Le nostre sanzioni stanno prosciugando l'economia russa e la macchina da guerra del Cremlino – ha proseguito -. I nostri Stati membri si prendono cura di sei milioni di rifugiati ucraini e di otto milioni di sfollati interni. Parallelamente l'ha bisogno di un sostegno diretto al bilancio per mantenere l'economia in funzione: pensioni, stipendi, servizi di base. Abbiamo proposto ...

