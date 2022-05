Ucraina | von del Leyen | “Deve vincere guerra | Putin deve fallire”

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’questa. E l’aggressione di Vladimiressere un fallimento strategico”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. “Lain– afferma – sta mettendo in dubbio l’intero ordine internazionale. E’ per questo che contrastare l’aggressione della Russia è un compito per l’intera comunità globale. Faremo tutto quello che possiamo per aiutare gli ucraini ae a riprendere il futuro nelle loro mani. Per la prima volta nella storia l’Unione Europea – scandisce la presidente – fornisce aiuti militari a un Paese sotto attacco. Stiamo mobilitando ...