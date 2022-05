Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 24 maggio (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – A tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, la Russia continua la sua offensiva. “La situazione più difficile oggi è nel Donbass”, fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il quale non ci sono alternative a combattere e vincere. Intanto l’Ue lavora a un accordo sull’embargo petrolifero alla Russia, che potrebbe essere raggiunto “entro pochi giorni”. Ecco le news di oggi: ORE 11.32 – Nel mondo a causa della guerra in Ucraina “ci sono evidenti segnali di una crescente crisi alimentare. Dobbiamo agire con urgenza ma ci sono anche soluzioni, oggi e all’orizzonte”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al World Economic Forum. Il presidente russo Vladimir Putin, bloccando le esportazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – A tre mesi dall’inizio della guerra in, lacontinua la sua offensiva. “La situazione più difficileè nel Donbass”, fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il quale non ci sono alternative a combattere e vincere. Intanto l’Ue lavora a un accordo sull’embargo petrolifero alla, che potrebbe essere raggiunto “entro pochi giorni”. Ecco ledi: ORE 11.32 – Nel mondo a causa della guerra in“ci sono evidenti segnali di una crescente crisi alimentare. Dobbiamo agire con urgenza ma ci sono anche soluzioni,e all’orizzonte”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al World Economic Forum. Il presidente russo Vladimir Putin, bloccando le esportazioni ...

