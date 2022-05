**Ucraina: Romeo, 'se Draghi non disponibile inutile chiedere presenza in Aula'** (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Non avendo la disponibilità del presidente Draghi non possiamo votare contro il calendario, senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo la richiesta di modifica del calendario approvato dalla Conferenza dei capigruppo avanzata dalla capogruppo M5S, Maria Domenica Castellone, perchè il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferisca in Aula prima del Consiglio straordinario Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Non avendo la disponibilità del presidentenon possiamo votare contro il calendario, senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano, dopo la richiesta di modifica del calendario approvato dalla Conferenza dei capigruppo avanzata dalla capogruppo M5S, Maria Domenica Castellone, perchè il presidente del Consiglio, Mario, riferisca inprima del Consiglio straordinario Ue.

