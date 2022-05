Ucraina: "Quasi 30mila soldati russi uccisi" (Di martedì 24 maggio 2022) Ammonterebbero a 29.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022) Ammonterebbero a 29.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: A quasi tre mesi dall'inizio del conflitto, chi continua a parlare di armi e distruzione non fa il bene d… - GiovaQuez : Boschi (IV): 'Il Paese che aggredisce, invade l'Ucraina, crea milioni di profughi diventa quello che ha la concessi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti, compr… - germanodefrance : RT @MarcoValetti2: C'è un catalogo ucraino,di una società,di quasi 1000 pagine dove vengono proposte e messe in vendita le armi mandate da… - Mauro7551 : RT @MarcoValetti2: C'è un catalogo ucraino,di una società,di quasi 1000 pagine dove vengono proposte e messe in vendita le armi mandate da… -