Ucraina: Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha criticato il piano di pace Italiano per l'Ucraina affermando che "c'è la sensazione che sia stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri, ha criticato ildino per l'affermando che "c'è la sensazione che sia stato ...

Advertising

rodolfocorrenti : RT @ImolaOggi: Russia, Medvedev: 'il piano di pace italiano per l'Ucraina sembra preparato, non da diplomatici, ma da politologi locali, ch… - mummy53690440 : Guerra in Ucraina, Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia - DottTosi : RT @ImolaOggi: Russia, Medvedev: 'il piano di pace italiano per l'Ucraina sembra preparato, non da diplomatici, ma da politologi locali, ch… - ittogabur : RT @ImolaOggi: Russia, Medvedev: 'il piano di pace italiano per l'Ucraina sembra preparato, non da diplomatici, ma da politologi locali, ch… - Rifrodo2 : RT @ImolaOggi: Russia, Medvedev: 'il piano di pace italiano per l'Ucraina sembra preparato, non da diplomatici, ma da politologi locali, ch… -