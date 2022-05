Ucraina, Kiev: “Morti 29.350 soldati russi, distrutti 1.302 tank” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 29.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.350 uomini, 1302 carri armati, 3194 mezzi corazzati, 606 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 205 aerei, 170 elicotteri, 2213 autoveicoli, 13 unità navali e 480 droni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 29.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.350 uomini, 1302 carri armati, 3194 mezzi corazzati, 606 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 205 aerei, 170 elicotteri, 2213 autoveicoli, 13 unità navali e 480 droni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky ha firmato una legge che prevede la possibile confisca delle proprietà e dei beni di coloro che… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di inviare forze specia… - MediasetTgcom24 : Il Pentagono valuta l'invio di truppe per proteggere l'ambasciata Usa in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev… - NotizieTg : Parigi: per Ucraina in Ue 15 o 20 anni 15.56 Per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea ci vorranno 'senza du… - NotizieTg : Ucraina: esplosioni a Kiev e Zhytomir 15.17 Forti esplosioni si sono verificate nella regione di Kiev e nella reg… -