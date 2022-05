Ucraina, il Cremlino frena sul piano di pace italiano: «Non l’abbiamo ancora ricevuto». Medvedev: «È basato su fake news» (Di martedì 24 maggio 2022) L’ex presidente russo Dmitri Medvedev boccia il piano di pace italiano, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov precisa che Mosca non ha l’ha ancora ricevuto formalmente. In Russia tengono banco le proposte messe a punto da Roma per la soluzione della guerra in Ucraina. Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, attraverso il suo canale Telegram ha detto: «C’è la sensazione che il piano italiano sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delle fake news ucraine. Se si devono proporre iniziative di pace, allora dovrebbero basarsi su un approccio ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) L’ex presidente russo Dmitriboccia ildi, il portavoce delDmitri Peskov precisa che Mosca non ha l’haformalmente. In Russia tengono banco le proposte messe a punto da Roma per la soluzione della guerra in, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, attraverso il suo canale Telegram ha detto: «C’è la sensazione che ilsia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delleucraine. Se si devono proporre iniziative di, allora dovrebbero basarsi su un approccio ...

