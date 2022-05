Tutti i nodi irrisolti della politica italiana. L’opinione di Bonanni (Di martedì 24 maggio 2022) Le decisioni e i risultati da conseguire nei prossimi mesi, segneranno fortemente sviluppi o fallimenti futuri dell’Italia e dell’Europa. Molte soluzioni dipenderanno anche da noi, importanti come siamo nella attuale dinamica geopolitica, nella vicenda del compimento dell’Unione europea, nella conquista della autonomia energetica, del ripristino della efficienza dei fattori di sviluppo e superamento del debito, nella sicurezza in Europa in stretta coerenza con le strategie Nato. Sebbene nell’ultimo anno, grazie alla provvidenziale presenza nel governo di Mario Draghi, abbiamo potuto rivederci nuovamente rispettati dalle cancellerie più importanti del mondo come non accadeva più dalla prima Repubblica, e mentre una parte parte dei leader politici della maggioranza, visibilmente, remano contro su ogni questione di ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Le decisioni e i risultati da conseguire nei prossimi mesi, segneranno fortemente sviluppi o fallimenti futuri dell’Italia e dell’Europa. Molte soluzioni dipenderanno anche da noi, importanti come siamo nella attuale dinamica geo, nella vicenda del compimento dell’Unione europea, nella conquistaautonomia energetica, del ripristinoefficienza dei fattori di sviluppo e superamento del debito, nella sicurezza in Europa in stretta coerenza con le strategie Nato. Sebbene nell’ultimo anno, grazie alla provvidenziale presenza nel governo di Mario Draghi, abbiamo potuto rivederci nuovamente rispettati dalle cancellerie più importanti del mondo come non accadeva più dalla prima Repubblica, e mentre una parte parte dei leader politicimaggioranza, visibilmente, remano contro su ogni questione di ...

Advertising

Riccard17451084 : Abbiamo riempito la Turchia per anni di miliardi perché si tenesse i profughi che a noi davano fastidio. Dovremmo g… - baloi361 : RT @Alice1Salvatore: Nuovo Galliera. Il progetto non è sostenibile, e la Regione dà ancora soldi. Tutti i nodi vengono al pettine: di fatto… - cristinamacca : RT @infosenzafiltro: 'In un #mondo interconnesso noi tutti siamo nodi di una catena. Le #sanzioni portano conseguenze a tutti, il nazionali… - pulcivale04 : @TgLa7 L’ossessione per il Pacifico per gli usa è cosa risaputa…certo che tollerare l’ennesima invasione stile Ucra… - lpasquarelli010 : RT @infosenzafiltro: 'In un #mondo interconnesso noi tutti siamo nodi di una catena. Le #sanzioni portano conseguenze a tutti, il nazionali… -