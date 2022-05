Advertising

fisco24_info : Trasporti:Grimaldi, Marebonus e Ferrobonus siano strutturali: Con intermodalità -5,6 milioni di camion sulle strade… -

Agenzia ANSA

"Sempre nel 2021, grazie all'intermodalità, le emissioni di Co2 sono state ridotte di 4,8 milioni di tonnellate, risparmiando 2,2 miliardi in termini di costi di esternalità", ha osservato. "......per lo sviluppo della logistica e dell'intermobilità sostenibile presieduta da Guido, ... soprattutto, il futuro di un mondo, quello deie della logistica, che rappresenta il vero ... Trasporti:Grimaldi, Marebonus e Ferrobonus siano strutturali - Economia "Chiediamo che dal 2022 al 2030 Marbonus e Ferrobonus diventino strutturali, aumentando lo stanziamento ad almeno 100 milioni di euro all'anno per ciascuna misura". Così il presidente di Alis, Guido G ...Oggi prende il via da Roma un tour promosso da Alis per rilanciare la centralità del Sud nello sviluppo di un sistema logistico efficiente e competitivo ...