Torino | presentato il Climate Social Camp | “In migliaia da tutta Europa per riportare il clima in primo piano” E c’è pure Zerocalcare

"Dobbiamo riportare la questione climatica in primo piano. Basta ragionare con la logica emergenziale, bisogna pianificare e anticipare". È questo uno dei messaggi che le attiviste e gli attivisti ambientali lanceranno dal Climate Social Camp che si svolgerà dal 25 al 29 luglio al Parco della Colletta a Torino. Un raduno che vedrà la partecipazione di migliaia di giovani da tutta Europa, tra cui anche Greta Thunberg, che per cinque giorni si confronteranno sui temi ambientali insieme a scienziati. Il Campeggio è stato presentato ieri sera a Torino nell'ambito della rassegna "V per Vanchiglia" insieme a Michele Rech, in arte Zerocalcare.

