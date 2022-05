Torino | Pobega saluta | torna al Milan

Advertising

RussianMike31 : RT @RadioSportiva: «A Torino ha sperimentato entrambi i ruoli di cui avrebbe bisogno il Milan: l'interno di centrocampo e il trequartista».… - RadioSportiva : «A Torino ha sperimentato entrambi i ruoli di cui avrebbe bisogno il Milan: l'interno di centrocampo e il trequarti… - ATransfermarkt : ????? Il riassunto del summit tra #Cairo e #Juric ?? - Al #Torino servono almeno 10 giocatori nuovi - Nel numero sono… - albertocol9 : RT @ToroGoal: ?? Tommaso #Pobega saluta il @TorinoFC_1906 con un post su Instagram: “Un anno intenso in cui ho dato sempre il massimo e lott… - infoitsport : Torino, Pobega saluta: “Ho dato tutto. Grazie, non mi avete mai fatto sentire solo” -

Napoli, Lazio, Sassuolo ecompletano il mosaico. Sono rossoneri i due giovani migliori, Leao ... Maxime Lopez, Tameze, Anguissa, Milinkovic - Savic; tra i rifinitori - attaccanti esterni,,.... Colonna di Juric, futuro nel Milan: Tommasosaluta il Toro. Lo vuole provare Pioli nel centrocampo dei neo campioni d'Italia, mentre i granata non possono fare niente per trattenere un ...Il centrocampista era arrivato la scorsa estate a Torino con la formula del prestito secco dal Milan. Una formula quindi, che non garantiva nessun diritto al club granata in termini di riscatto. Le pa ...Pobega chiude l’esperienza in granata con 33 presenze, 4 gol e 3 assist. Colonna di Juric, futuro nel Milan: Tommaso Pobega saluta il Toro. L’uomo ovunque del centrocampo del Toro, che adesso farà fat ...