Tonali | «Abbiamo vinto grazie alla fame Zlatan? Dà sicurezza Ci ha preso per mano come figli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Sandro, uno dei giovani che il Milan ha saputo crescere ed aspettare. Uno degli artefici dello scudettoquest’anno. «La Serie B mi ha fatto bene, prendi calci e pugni a plontana. Gli avversari sono martelli, hai due strade: o essere mangiato o essere più forte degli altri per emergere». Cosa ha avuto in più il Milan rispetto alle squadre concorrenti? «La. C’erano avversarie più forti sulla carta,l’Inter, ma nessuno aveva più voglia di noi. Cimesso passione, cuore, emozione, valori. Così puoi arrivare ovunque: noi lodimostrato». Su Ibrahimovic: «dà, basta che ci sia. Vederlo seguire la partita in piedi in panchina vale più di mille gesti. ...