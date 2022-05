Tom Cruise | «Vi racconto i segreti del nuovo Top Gun»

Leggi su panorama

(Di martedì 24 maggio 2022) Se non fosse per la guerra tra Russia e Ucraina che preoccupa il mondo, Top Gun: Maverick sarebbe il blockbuster perfetto per scacciare via, dal giorno dell’uscita il 25 maggio, i brutti pensieri causati dagli ultimi due anni di Covid. La pandemia, dopo aver ritardato l’uscita del film, sembra ora dare uno spazio di tregua anche alle sale, per tornare a respirare quella spensieratezza incarnata proprio da Top Gun e dal cinema di cassetta anni ‘80. «Film d’avventure girato come un lunghissimo spot pubblicitario» tuonò all’epoca l’autorevole critico Morando Morandini a proposito della pellicola uscita nel 1986 che, costata «solo» 15 milioni di dollari, ne incassò 337 in tutto il mondo, lanciando definitivamente la stella di Tom. «Pensavo a un sequel di Top Gun da tantissimo tempo» ammette ora l’attore, «anche perché il pubblico ne invocava uno a gran voce da ...