Tirocini curricolari | audizione del ministro Orlando

ROMA – Mercoledì 25 maggio, alle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera svolgono l'audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando (foto), nell'ambito dell'esame del testo unificato sull'istituzione e disciplina dei Tirocini curricolari. Nella giornata di giovedì 26, sempre alle 14, nella stessa Sala, audizione della Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

