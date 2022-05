Thor: Love and Thunder, trailer e poster italiano del film Marvel (Di martedì 24 maggio 2022) Il trailer e il poster italiano di Thor: Love and Thunder, la nuova avventura dedicata al dio del Tuono con Chris Hemsworth e Natalie Portman, dal 6 luglio nelle sale italiane. Marvel ha diffuso poster e trailer italiano del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder che rivelano nuovi dettagli sull'ultima avventura del Dio del Tuono, incluso un viaggio verso l'Olimpo in cui Zeus (Russell Crowe) regna sovrano. Thor: Love and Thunder segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Ile ildiand, la nuova avventura dedicata al dio del Tuono con Chris Hemsworth e Natalie Portman, dal 6 luglio nelle sale italiane.ha diffusodelStudiosandche rivelano nuovi dettagli sull'ultima avventura del Dio del Tuono, incluso un viaggio verso l'Olimpo in cui Zeus (Russell Crowe) regna sovrano.andsegue(Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è ...

