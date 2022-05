Thor: Love and Thunder, nel nuovo trailer c'è il villain di Christian Bale (Di martedì 24 maggio 2022) L'ex Batman interpreta Gorr il macellatore di dei, intenzionato ad eliminare anche il Thor di Chris Hemsworth Leggi su wired (Di martedì 24 maggio 2022) L'ex Batman interpreta Gorr il macellatore di dei, intenzionato ad eliminare anche ildi Chris Hemsworth

Advertising

Screenweek : RT @docmanhattan4: #ThorLoveAndThunder, pure il nuovo trailer spiegato a mia nonna. Christian Bale in bianco e nero e... l'amore di Thanos.… - jaysembrace : visto il trailer di thor love and thunder e io vi giuro che sto per urlare sto film sarà bellissimo io già lo amo a… - loveinthelights : RT @nasoliscio: prima apparizione di loki in thor love and thunder no vabbe non ci si crede - biceinbici : RT @nasoliscio: personalmente mi piacerebbe moltissimo vedere loki in thor love and thunder ma allo stesso tempo odierei vederlo nel traile… - _simp4lizzie : Mi spiace ma io già sono nella mia thor love and Thunder era -