The Girl from Plainville: il trailer svela la data di uscita italiana della serie con Elle Fanning (Di martedì 24 maggio 2022) Il trailer e il poster della serie The Girl from Plainvilleci offrono un primo sguardo su questa rivisitazione straziante di una storia vera con Elle Fanning, Chloe Sevigny e Colton Ryan. STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato la data di uscita della serie drammatica The Girl from Plainville. La serie limitata, acquisita dalla NBCUniversal Global Distribution, sarà disponibile da domenica 10 luglio nel Regno Unito, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Giappone e America ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Ile il posterTheci offrono un primo sguardo su questa rivisitazione straziante di una storia vera con, Chloe Sevigny e Colton Ryan. STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato ladidrammatica The. Lalimitata, acquisita dalla NBCUniversal Global Distribution, sarà disponibile da domenica 10 luglio nel Regno Unito, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Giappone e America ...

