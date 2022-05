Texas | 18nne spara in una scuola elementare e uccide 19 bambini e due insegnanti A casa aveva ucciso la nonna È morto anche lui

Advertising

Il ragazzo 18enne è poi stato fermato dalla polizia che lo ha ucciso ... a tutti i genitori la morte dei loro figli nella sparatoria alla scuola elementare del Texas perché sono in corso gli esami del ...L'America sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas . Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a ...