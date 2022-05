Terremoto Amici | Maria è pronta alla rivoluzione | per loro si avvicina la fine

Leggi su topicnews

(Di martedì 24 maggio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni due giudici potrebbero lasciare: si fanno già i nomi dei possibili sostituti.21 si è appena concluso con il trionfo di Luigi Strangis, che non partiva con i favori del pronostico ma che con il passare del tempo è riuscito a farsi amare e apprezzare da tutti, specialmente dal pubblico a casa. Come spesso accade con le varie stagioni dell’ormai storico programma condotto daDe Filippi sulle reti Mediaset, non si fa in tempo a completare un’edizione che cominciano già a rincorrersi voci e indiscrezioni in merito a quello che vedremo nella prossima. Basti pensare che sono già stati avviati i casting per partecipareprossima edizione di, che prenderà il via come sempre a settembre. Per cercare i giovani talenti che andranno ...