Terna, oltre 200 mln per nuova rete elettrica Olimpiadi Milano-Cortina (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Terna investe oltre 200 milioni di euro per la nuova rete elettrica dei Giochi olimpici e paralimpici ‘Milano-Cortina 2026' e incrementare, con opere a ridotto impatto paesaggistico, l'affidabilità energetica nei luoghi in cui si svolgeranno, a febbraio e marzo del 2026, le Olimpiadi invernali. Con l'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della nuova configurazione della stazione elettrica a 220 kV di Premadio, in Provincia di Sondrio, la società guidata da Stefano Donnarumma ha avviato la fase più complessa dell'ampio progetto di sviluppo e ammodernamento della rete di trasmissione in alta tensione in Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –investe200 milioni di euro per ladei Giochi olimpici e paralimpici ‘2026' e incrementare, con opere a ridotto impatto paesaggistico, l'affidabilità energetica nei luoghi in cui si svolgeranno, a febbraio e marzo del 2026, leinvernali. Con l'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dellaconfigurazione della stazionea 220 kV di Premadio, in Provincia di Sondrio, la società guidata da Stefano Donnarumma ha avviato la fase più complessa dell'ampio progetto di sviluppo e ammodernamento delladi trasmissione in alta tensione in Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Terna, oltre 200 mln per nuova rete elettrica Olimpiadi Milano-Cortina -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Terna, oltre 200 mln per nuova rete elettrica Olimpiadi Milano-Cortina - - blogsicilia : #notizie #sicilia Terna, oltre 200 mln per nuova rete elettrica Olimpiadi Milano-Cortina - - TernaSpA : #Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026: #Terna investe oltre 200 milioni per la nuova #reteelettrica. Opere a rido… - lamescolanza : Terna investe oltre 200 milioni di euro per la nuova rete elettrica dei Giochi olimpici e paralimpici ‘Milano-Corti… -