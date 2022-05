Tenuta Capezzana | la storia del Carmignano nel bicchiere

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Racconta Filippo Contini Bonacossi scherzando - ma non troppo - che a chi gli dice che fa vino dal 1800, replica con garbo che sì anche lui, solo senza l'uno davanti. La prima pergamena che attesta la produzione di vino e olio dellarisale infatti all'804. Da allora sono cambiati usi, gusti e costumi ma la famiglia continua a produrre vini nelle vigne fra Prato e Firenze tra i quali quel famoso Carmigliano che i Medici consideravano il paradigma con il quale tutti gli altri dovevano confrontarsi. Nella degustazione fatta a Roma al ristorante di Alessandro Pipero per presentare le nuove annate, la mente, il cuore e il palato vanno come primo ricordo allo strepitoso Vin Santo di2014, fatto con le prime uve vendemmiate di Trebbiano: il profumo si apre in mille sfumature di albicocche e frutta disidratata, noci, ...