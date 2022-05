Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Tennis_Ita : Roland Garros, Jasmine Paolini si arrende alla Begu al super tie-break decisivo - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Paolini ko al primo turno - - ematr_86 : TENNIS Roland Garros L.SONEGO 3:0 P.GOJOWCZYK GER [PARIS] Lorenzo Sonego si prende la standing ovation d… - Tennis_Ita : Roland Garros, Jasmine Paolini si arrende alla Begu al super tie-break decisivo -

Jasmine Paolini lotta, ma è costretta ad arrendersi in tre set alla romena Irina Begu mediante il punteggio di 4 - 6 6 - 1 7 - 6(5) nel match valevole per il primo turno delGarros 2022 . Begu, dunque, stacca il pass per il round successivo, dove incontrerà la russa Ekaterina Alexandrova . RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH - ...... 'Rafael Nadal non è tra i primi tre favoriti a Parigi' Rafael Nadal: "Non posso permettermi di calare, solo così avrò delle chance" Le riflessioni di Rafael Nadal prima dell'esordio alGarros ...Parigi, 24 mag. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini ko al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L'azzurra, numero 55 ...Roland Garros 2022 - Il torinese debutta col sorriso a Parigi: 6-2 6-2 6-1 al tedesco n° 94 del mondo. Ora l'azzurro incrocia il portoghese Joao Sousa ...