Tennis | Roland Garros | esordio vincente per Medvedev

Advertising

sportmediaset : Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros, male gli uomini - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - CorriereRomagna : Tennis, Lucia Bronzetti subito eliminata al Roland Garros - - sportli26181512 : Roland Garros, Bronzetti eliminata al 1° turno da Ostapenko: Lucia Bronzetti esce di scena all'esordio al Roland Ga… - Tennis_Ita : Roland Garros, una super Ostapenko domina Bronzetti e vola al secondo turno -

Garros, i principali risultati del 1° turno (8) Ruud vs (WC) Tsonga (2) Medvedev vs Bagnis 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2 (24) Tiafoe vs Bonzi (7) Rublev vs Kwon (14) Shapovalov vs Rune Non ...Lorenzo Musetti è un ragazzo d'altri tempi che gioca unvecchio stile. Pulito, elegante e ... Ha gusti meno raffinati e decisamente più tradizionali, il mitico carrarino che oggi alGarros ...Parigi, 24 mag. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Daniil Medvedev al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera ...Roland Garros, primi fischi per Djokovic (VIDEO). Il serbo, nonostante la vittoria, è stato fischiato in due occasioni dal pubblico di casa.