Tchouameni, Real Madrid: accordo da capogiro con gli spagnoli (Di martedì 24 maggio 2022) Tchouameni sempre più vicino ai blancos: il Real Madrid ha pronti 80 milioni per battere la concorrenza del Liverpool Il Real Madrid, perso Kylian Mbappé, si consola con Aurelien Tchouaméni. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il gioiello del Monaco e della Nazionale francese ha raggiunto l'accordo con i Blancos e firmerà un contratto di 5 anni. Il costo dell'operazione ammonterebbe addirittura a circa 80 milioni di euro più bonus. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua decisione ai compagni del Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Il Real si è ormai defilato per Pogba, lo scrivevo sabato. Sarebbe davvero un acquisto top quello di Tchouameni! - sportface2016 : #RealMadrid: sfumato #Mbappé, il prossimo obiettivo è #Tchouameni del #Monaco - Tiarossi2 : RT @_Morik92_: Il Real si è ormai defilato per Pogba, lo scrivevo sabato. Sarebbe davvero un acquisto top quello di Tchouameni! - LeBombeDiVlad : ?? #RealMadrid, #Tchouameni in arrivo ?? Offerta monstre al #Monaco #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - 4gog0 : Tchouameni al Real, con Valverde e Camavinga hanno fatto il ricambio del centrocampo haahah -