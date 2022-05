(Di martedì 24 maggio 2022) Laarriva da Tokyo e contribuisce a far crescere ancor più la tensione di questi giorni a causa delle mire espansionistiche dellasu. Ma se fino a ieri si è trattato di un duro scambio di accuse verbali (anche molto duro) tra Pechino e gli Stati Uniti, quella resa nota oggi dalè una provocazione che aumenta il livello dello scontro: secondo il ministro della Difesa nipponico Nobuo Kishi, jet militari cinesi e russi hanno volato congiuntamente sul mar dele sul mar Cinese orientale, mentre i leader del blocco dei, Usa, India e Australia – si incontravano a Tokyo per discutere di sicurezza regionale. Tokyo – ha continuato il ministro – ha espresso le sue “gravi preoccupazioni” ai due Paesi. Il Global Times, tabloid ...

Advertising

simsavit : RT @petergomezblog: Taiwan, la denuncia del Giappone: “Incursioni di jet di Cina e Russia durante il summit del gruppo Quad” - petergomezblog : Taiwan, la denuncia del Giappone: “Incursioni di jet di Cina e Russia durante il summit del gruppo Quad”… - 12Sofi23 : RT @fattoquotidiano: Taiwan, la denuncia del Giappone: “Incursioni di jet di Cina e Russia durante il summit del gruppo Quad” - fattoquotidiano : Taiwan, la denuncia del Giappone: “Incursioni di jet di Cina e Russia durante il summit del gruppo Quad” - TANO_E_BASTA : RT @TANO_E_BASTA: #Taiwan denuncia incursione di caccia cinesi su spazio aereo. Ecco l'altra #Guerra che si profila. #giornali iniziamo a p… -

Il Fatto Quotidiano

Il presidente ha solo sottolineato il nostro impegno a fornire ai mezzi per difendersi", ha ... Loil governatore regionale Sergei Gaidai affermando che Mosca sta riposizionando lì le ...Le parole di Biden approfondimento: 11 jet cinesi nel nostro spazio aereo Durante la sua visita a Tokyo, Biden ha detto che 13 Paesi hanno aderito all'Indo - Pacific Economic ... Taiwan, la denuncia del Giappone: “Incursioni di jet di Cina e Russia durante il summit del gruppo… Per Pechino la "riunificazione" è un obiettivo storico e non negoziabile. Ma per Washington Taipei riveste un'importanza cruciale, più dell'Ucraina ...El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, aseveró este lunes que el valor total de los envíos de armas de Estados Unidos a Taiwán superó los 70.000 millones de dólares ...